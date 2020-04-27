Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Деньги безработным выделены из государственного бюджета, поскольку средств Фонда по безработице недостаточно
Кабинет министров своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Как отметили в пресс-службе, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.
Выделенные средства будут направлены на выплату:
Как отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, постановление позволит решить две цели: первая - это обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу, а вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнение.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 24 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек. По данным министерства с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 120,8 тысяч безработных.
Напомним, Кабинет министров 24 апреля своим постановлением утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначении выплаты пособия по безработице в электронной форме. Теперь на онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособий по безработице.