Кабмин выделил 3,4 млн гривен на ремонт здания Национального института рака

Средства на проведение работ выделят из резервного фонда госбюджета

Кабинет министров Украины сегодня, 18 июля 2018 года поддержал предложение Минэкономразвития выделить 3 млн 434 тысячи гривен на ремонт кровли в корпусе №2 Национального института рака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Отмечается, что согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), дальнейшая эксплуатация помещения могла бы вызвать обвал конструкции здания, в котором расположены пять отделений, рассчитанных на лечение 145 больных и работу 103 медиков.

Средства на проведение работ выделят из резервного фонда государственного бюджета.

"Правительство поручило Министерству здравоохранения в течение недели согласовать проведение необходимых мероприятий с Минрегионом, Минэкономразвития и Минфином", - отмечают в МЭРТ.

Напомним, 12 июля директор Национального института рака Елена Колесник сообщила, что одной из причин высокой смертности от рака является поздняя диагностика.

По ее словам, на рост заболеваемости раком влияют различные факторы.

"Ухудшается экология, вредные привычки, отсутствие активного образа жизни, неправильное питание", - сообщила Колесник.