Кабмін виділив 3,4 млн гривень на ремонт будівлі Національного інституту раку

Кошти на проведення робіт виділять з резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів України сьогодні, 18 липня 2018 року підтримав пропозицію Мінекономрозвитку виділити 3 млн 434 тисячі гривень на ремонт покрівлі у корпусі №2 Національного інституту раку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України.

Зазначається, що згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), подальша експлуатація приміщення могла б спричинити обвал конструкції будівлі, у якій розташовані п'ять відділень, розрахованих на лікування 145 хворих та роботу 103 медиків.

Кошти на проведення робіт виділять з резервного фонду державного бюджету.

"Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я протягом тижня погодити проведення необхідних заходів з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку та Мінфіном", - зазначають у МЕРТ.

Нагадаємо, 12 липня директор Національного інституту раку Олена Колесник повідомила, що однією з причин високої смертності від раку є пізня діагностика.

За її словами, на зростання захворюваності на рак впливають різні фактори.

"Погіршується екологія, шкідливі звички, відсутність активного способу життя, неправильне харчування", - повідомила Колесник.