Кабмин выделил 1,25 млрд гривен военной разведке: на что пойдут деньги

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,255 млрд гривен Главному управлению разведки Министерства обороны. Средства выделены по программе "Разведывательная деятельность в сфере обороны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 июля 2022 г. № 658-р.
Из них выделяются
Напомним, в июне Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,778 млрд гривен для обеспечения развития и модернизации системы киберзащиты, сетей государственной системы правительственной связи. Средства также выделены для Национальной телекоммуникационной сети, непрерывной работы, защиты и развития объектов критической информационной инфраструктуры.
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