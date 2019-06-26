Кабмин ввел реестр детских лагерей

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Реестр будет введен с 1 ноября

Кабинет министров Украины утвердил порядок введения Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Реестр будет введен с 1 ноября. Он будет открыт для общественности.

"Утвердить порядок ведения Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. Установить, что до 1 ноября 2019 года Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей формируется в соответствии с порядком, установленным Министерством социальной политики", - говорится в тексте документа.

Так, правительство поручило областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечить создание и функционирование комиссии по вопросам учета имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, а также персональное определение регистраторов.

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что местные власти, пользуясь отсутствием реестра, перепрофилируют детские учреждения.

"В Украине нет реестра детских оздоровительных учреждений... местные власти, пользуясь отсутствием реестра, делают с ними, что хотят, в том числе, перепрофилируют детские учреждения. В результате таких учреждений становится все меньше", - сказал Рева.

Напомним, в начале года Кабмин принял обновленный порядок выезда детей за границу. Документом определяется перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки).

Как писало РБК-Украина, ранее глава правительства Владимир Гройсман анонсировал, что Кабмин Украины определил своим приоритетом разгрузить процесс обучения в школах, поэтому инициирует введение учебных смен.