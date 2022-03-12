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Кабмин возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые бесплатно будут принимать переселенцев. Соответствующее постановление принято 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышева в Facebook.

Министр раскрыл детали процедуры получения компенсации.

Кто имеет право получить компенсацию?

Компенсацию коммунальных расходов могут получить громадам, которые дали бесплатный приют переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садиках и др.).

О каких именно коммунальных расходах идет речь?

Речь идет обо всех расходах связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут присылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Когда программа будет стартовать?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.

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Кабинет Министров Украины