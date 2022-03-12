Кабмин возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев

Министр раскрыл детали процедуры получения компенсации.

Кто имеет право получить компенсацию?

Компенсацию коммунальных расходов могут получить громадам, которые дали бесплатный приют переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садиках и др.).

О каких именно коммунальных расходах идет речь?

Речь идет обо всех расходах связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут присылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Когда программа будет стартовать?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.