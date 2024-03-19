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Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Вівторок 19 березня 2024 15:04
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Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів зареєстрував проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (№11090).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду.

Згідно з повідомленням, перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання - не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.

Через девальвацію, викликану війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро.

"Тобто чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", - йдеться в повідомленні Кабміну.

Вираження у євро ставок акцизного податку на тютюнові вироби рекомендовано Міжнародним валютним фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) та передбачено Національною стратегією доходів.

Реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році - на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.

Згідно з повідомленням, це важливо для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони.

Кабінет міністрів розраховує, що реалізація законопроекту сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшенню тривалості життя українця.

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