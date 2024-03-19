Кабмин внес в Раду законопроект о повышении акцизов на табачные изделия

Кабинет министров зарегистрировал проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" (№11090).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства.

Согласно сообщению, пересмотр акцизов проходит с целью гармонизации украинского законодательства к требованиям Евросоюза.

С 2018 г. в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству - не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет.

Из-за девальвации, вызванной войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет всего уровня 70 евро.

"То есть действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного до 2028 года достижения минимального уровня установленного Директивой ЕС", - говорится в сообщении Кабмина.

Выражение в евро ставок акцизного налога на табачные изделия рекомендовано Международным валютным фондом в рамках программы Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) и предусмотрено Национальной стратегией доходов.

Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году - на 5,001 млрд грн, в 2027 году - на 9,379 млрд грн, в 2028 году - на 13,852 млрд грн.

Согласно сообщению, это важно для поддержки сектора обороны и безопасности, ведь все свои поступления будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Кабинет министров рассчитывает, что реализация законопроекта будет способствовать достижению социального эффекта: уменьшению потребления сигарет, и, как следствие, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца.