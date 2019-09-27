Кабмин внес в Раду закон о формировании госполитики в сфере занятости

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте ВР.

Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента еще 24 сентября, однако текст появился в пятницу, 27 сентября.

Сейчас документ обрабатывается в комитете.

В пояснительной записке указано, что в связи с утверждением нового состава правительства предусматривается перераспределение полномочий Кабмина по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения.

Так, государственное регулирование занятости - это система мер целенаправленного воздействия на спрос, предложение, цену товара, повышение эффективности общественного воспроизводства, обеспечение устойчивого экономического роста. В записке подчеркивается, что одним из макроэкономических инструментов ускорения экономического роста является создание благоприятных условий для инвестиционной привлекательности территории, которая формируется с учетом целого комплекса факторов, наиболее важными из которых являются подготовка и переквалификация кадров.

"Учитывая изложенное предлагается определить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции и трудовых отношений", - указано в записке.

Таким образом, перераспределение полномочий по решению вопросов госуправления в сфере труда и занятости населения требует внесения изменений в законы Украины, которые определяют правовые, экономические и организационные основы реализации госполитики в сфере занятости населения, гарантии государства по защите прав граждан на труд, госрегулирование внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины по рубежом (трудовых мигрантов) и членов их семей.

Напомним, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года составило 3458,5 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый украинец работает без оформления.

Как писало РБК-Украина ранее, во II квартале 2018 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек.