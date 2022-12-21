Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2023 року

Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2022 р. № 1411 .

Постановою призупиняється норма про те, що з 1 січня 2023 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року складе 2684 гривень.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року з поступовим підвищенням у наступні роки.