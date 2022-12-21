ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2023 року

Новость на русском →
Україна, Середа 21 грудня 2022 14:57
Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2023 року Фото: зарплати вчителів у 2023 році не зростатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2022 р. № 1411.

Постановою призупиняється норма про те, що з 1 січня 2023 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року складе 2684 гривень.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року з поступовим підвищенням у наступні роки.

Однак уряд Олексія Гончарука постановою у листопаді 2019 року зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Після цього уряд Дениса Шмигаля зупиняв дію постанови до кінця 2021 року та до кінця 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу