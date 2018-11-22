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Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца

Новости » Политика    22.11.2018 - 14:58
Кабмин уволил первого замминистра образования и науки Ковтунца
Фото: Владимир Ковтунец (mon.gov.ua)

Ковтунца уволили распоряжением от 14 ноября

Кабинет министров Украины уволил первого замминистра образования и науки Владимира Ковтунца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 14 ноября.

В частности, распоряжением № 864 от 14 ноября Ковтунца уволили с должности первого заместителя министра образования и науки Украины согласно поданному заявлению.

Напомним, Ковтунца назначили первым заместителем главы Минобразования в августе 2016 года. До работы в правительстве он занимал должность заместителя директора по научной работе в Институте высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины. Также был народным депутатом второго созыва. Является экспертом альянса Программы содействия внешнему тестированию в Украине (Альянс USETI), кандидатом физико-математических наук, членом Украинского математического общества. Автор 36 научных трудов по математике и информатике.

Отметим, в 2015 году Гражданская сеть ОПОРА рекомендовала президенту, депутатским фракциям и группам рассмотреть кандидатуру Ковтунца на должность члена Центральной избирательной комиссии.

 

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