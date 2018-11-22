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Кабмін звільнив першого заступника міністра освіти і науки Ковтунця

Новини » Політика    22.11.2018 - 14:58
Кабмін звільнив першого заступника міністра освіти і науки Ковтунця
Фото: Володимир Ковтунець (mon.gov.ua)

Ковтунця звільнили розпорядженням від 14 листопада

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну від 14 листопада.

Зокрема, розпорядженням № 864 від 14 листопада Ковтунця звільнили з посади першого заступника міністра освіти і науки України згідно з поданою заявою.

Нагадаємо, Ковтунця призначили першим заступником глави Міносвіти в серпні 2016 року. До роботи в уряді він обіймав посаду заступника директора з наукової роботи в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Також був народним депутатом другого скликання. Є експертом альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), кандидатом фізико-математичних наук, членом Українського математичного товариства. Атор 36 наукових праць з математики та інформатики.

Відзначимо, в 2015 році Громадянська мережа ОПОРА рекомендувала президенту, депутатським фракціям і групам розглянути кандидатуру Ковтунця на посаду члена Центральної виборчої комісії.

 

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