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Кабмин уволил госсекретаря Минрегиона в первый день после его отпуска 

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 12:55
Кабмин уволил госсекретаря Минрегиона в первый день после его отпуска  Фото: Кабмин уволил госсекретаря Минрегиона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров уволил Богдана Баласиновича с должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины. Причиной увольнения в правительстве называют получение негативной оценки по результатам его служебной деятельности в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на Правительственном портале.

"Уволить Богдана Баласиновича Александровича с должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины в первый рабочий день после окончания отпуска по уходу за ребенком в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2021 году", - говорится в документе.

Вместе с тем, другим распоряжением правительство возложило выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Пращенко Евгения Николаевича.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины, исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на генерального директора директората пространственного планирования территорий и архитектуры указанного Министерства Плащенка Евгения Николаевича", - говорится в другом распоряжении.

Что известно о Баласиновича

Отметим, что Баласинович Богдан Александрович занимал должность государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины с июля 2020 года, но в ноябре этого года его отстранили от исполнения полномочий на время осуществления дисциплинарного производства.

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