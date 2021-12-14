Кабмін звільнив держсекретаря Мінрегіону в перший день після його відпустки 

Кабінет міністрів звільнив Богдана Баласиновича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України. Причиною звільнення в уряді називають отримання негативної оцінки за результатами його службової діяльності у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Баласиновича Богдана Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України у перший робочий день після закінчення відпустки для догляду за дитиною у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2021 році", - йдеться в документі.

Разом з тим, іншим розпорядженням уряд поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Плащенка Євгена Миколайовича.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на генерального директора директорату просторового планування територій та архітектури зазначеного Міністерства Плащенка Євгена Миколайовича", - йдеться в іншому розпорядженні.

Що відомо про Баласиновича

Зазначимо, що Баласинович Богдан Олександрович обіймав посаду державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України з липня 2020 року, але в листопаді цього року його відсторонили від виконання повноважень на час здійснення дисциплінарного провадження.