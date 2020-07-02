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Кабмін звільнив голову Держлісагенства

Новини » Політика     02.07.2020 - 17:49
Кабмін звільнив голову Держлісагенства
Фото: Андрій Заблоцький (facebook.com/andrew zablotsky9)

Уряд прийняв рішення звільнити Андрія Заблоцького

Кабінет міністрів звільнив Андрія Заблоцького з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Про це у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, на позачерговому засіданні було прийнято одне кадрове рішення.

"... звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - зазначив Мокан.

Нагадаємо, Андрій Заблоцький був призначений головою Держлісагенства в грудні 2019 року.

Відзначимо, до цього інформація про відставку чиновника з'являлася в ЗМІ у травні, однак Заблоцький спростовував її. Причиною називали нібито розподіл Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства.

Заблоцький очолив агентство після звільнення попереднього керівника Володимира Бондаря. До цього керував сектором "Сільське господарство" Офісу ефективного регулювання (BRDO). Є аспірантом на кафедрі міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГослесагентство
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