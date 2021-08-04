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Кабмин уволил Геращенко из МВД

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

"Геращенко уволили по собственному желанию", - уточнил источник.

На его место была назначена Акопян Мэри Андраникивна.

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

Напомним,15 июля Верховная рада приняла отставку Арсена Авакова. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко