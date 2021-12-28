ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін звільнив Гарбарука з посади заступника глави Міносвіти

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 грудня 2021 11:48
Кабмін звільнив Гарбарука з посади заступника глави Міносвіти Фото: колишній заступник глави Міністерства освіти й науки Ігор Гарбарук (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міністерства освіти й науки Ігоря Гарбарука. Його було звільнено за власним бажанням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа "Слуги народу" Юлію Гришину в її Telegram-каналі.

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.

Передісторія

Нещодавно у Львові відбувся візит заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука до мера міста Андрія Садового.

Після чого у соцмережах з'явилися знімки, зроблені під час візиту, де на них поруч із чиновниками була жінка, помічниця заступника глави Міносвіти, у сукні з відвертим декольте.

Після чого стало відомо, що нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.

Сам Гарбарук поки що ніяк не коментує скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Міносвіти
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика