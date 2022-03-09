Кабмин утвердило перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью
Кабинет министров Украины утвердил перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 224.
В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.
Согласно документу, на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.