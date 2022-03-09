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Кабмин утвердило перечень товаров, которые признаются гуманитарной помощью

Новина українською →
Украина, Среда 09 марта 2022 09:53
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 224.

В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.

Согласно документу, на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.

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