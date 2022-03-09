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Уряд затвердив перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою

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Україна, Середа 09 березня 2022 09:53
Уряд затвердив перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою Фото: Уряд затвердив перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив перелік категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Це відбуватиметься без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 7 березня 2022 р. № 224.

До переліку увійшли майже всі продовольчі товари та широкий список промислових.

Згідно з документом, на період воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації.

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