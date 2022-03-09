Уряд затвердив перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою
Кабінет міністрів України затвердив перелік категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Це відбуватиметься без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 7 березня 2022 р. № 224.
До переліку увійшли майже всі продовольчі товари та широкий список промислових.
Згідно з документом, на період воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації.
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