Кабмин утвердил реконструкцию ж/д путей в Чернобыльской зоне стоимостью 900 млн гривен

Реконструкция путей обеспечит строительство хранилища отработанного ядерного топлива
Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции участка железной дороги в Чернобыльской зоне стоимостью 908,2 млн гривен. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, в пояснительной записке указано, что реконструкция участка железной дороги в Чернобыльской зоне в пределах Киевской области позволит обеспечить строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) и хранилища для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые вернет Российская Федерация. Реконструкция продлится в течение трех лет.
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее Кабмин выделил более 86 млн гривен на строительство хранилищ ядерных отходов.