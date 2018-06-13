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Интервью

Кабмин утвердил реконструкцию ж/д путей в Чернобыльской зоне стоимостью 900 млн гривен

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 14:52
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Реконструкция путей обеспечит строительство хранилища отработанного ядерного топлива

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции участка железной дороги в Чернобыльской зоне стоимостью 908,2 млн гривен. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в пояснительной записке указано, что реконструкция участка железной дороги в Чернобыльской зоне в пределах Киевской области позволит обеспечить строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) и хранилища для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые вернет Российская Федерация. Реконструкция продлится в течение трех лет.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее Кабмин выделил более 86 млн гривен на строительство хранилищ ядерных отходов.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, железная дорога, Чернобыль, ЦХОЯТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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