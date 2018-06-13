Кабмін затвердив реконструкцію залізничних шляхів у Чорнобильській зоні вартістю 900 млн гривень

Реконструкція шляхів забезпечить будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива
Кабінет міністрів України затвердив проект реконструкції ділянки залізниці в Чорнобильській зоні вартістю 908,2 млн гривень. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, у пояснювальній записці зазначено, що реконструкція ділянки залізниці в Чорнобильській зоні в межах Київської області дозволить забезпечити будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) і сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, які поверне Російська Федерація. Реконструкція триватиме протягом трьох років.
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, раніше Кабмін виділив понад 86 млн гривень на будівництво сховищ ядерних відходів.