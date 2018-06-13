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Кабмін затвердив реконструкцію залізничних шляхів у Чорнобильській зоні вартістю 900 млн гривень

НовиниЕнергетика    13.06.2018 - 14:52
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Реконструкція шляхів забезпечить будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

Кабінет міністрів України затвердив проект реконструкції ділянки залізниці в Чорнобильській зоні вартістю 908,2 млн гривень. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, у пояснювальній записці зазначено, що реконструкція ділянки залізниці в Чорнобильській зоні в межах Київської області дозволить забезпечити будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) і сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, які поверне Російська Федерація. Реконструкція триватиме протягом трьох років.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив понад 86 млн гривень на будівництво сховищ ядерних відходів.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, железная дорога, Чорнобиль, ЦХОЯТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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