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Правительство утвердило программу реализации Конвенции ООН о правах ребенка

НовостиПолитика    30.05.2018 - 12:41
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В Украине активизируется государственная политика по защите прав детей

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что выполнение программы позволит:

  • усовершенствовать государственную систему защиты прав и интересов детей, в том числе детей с инвалидностью, интегрирование их в социум;
  • улучшить положение семей с детьми, минимизировать риски ненадлежащего воспитания детей в семьях;
  • создать дружественную к детям среду в обществе в соответствии с международными обязательствами;
  • обеспечить доступ детей ко всем видам качественной медицинской помощи, начиная с рождения;
  • обеспечить не менее чем на 95 процентов иммунизацию детей первого года жизни;
  • обеспечить развитие эффективной, доступной и дружелюбной образовательной среды, направленной на развитие ребенка;
  • оптимизировать систему защиты прав и интересов детей, пострадавших от жестокого обращения, в частности эксплуатации и сексуального насилия, обеспечив охват 100 процентов таких детей необходимой помощью.

Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета составляет в 2018 году - 2,78 млрд гривен, в 2019 году - почти 2,3 млрд гривен, в 2020 году - 2,36 млрд гривен, в 2021 году - 1,3 млрд гривен.

 

Фото: план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин просят проверить перевозчиков после ДТП с детьми в Беларуси.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, права человека, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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