Правительство утвердило программу реализации Конвенции ООН о правах ребенка

В Украине активизируется государственная политика по защите прав детей

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что выполнение программы позволит:

усовершенствовать государственную систему защиты прав и интересов детей, в том числе детей с инвалидностью, интегрирование их в социум;

улучшить положение семей с детьми, минимизировать риски ненадлежащего воспитания детей в семьях;

создать дружественную к детям среду в обществе в соответствии с международными обязательствами;

обеспечить доступ детей ко всем видам качественной медицинской помощи, начиная с рождения;

обеспечить не менее чем на 95 процентов иммунизацию детей первого года жизни;

обеспечить развитие эффективной, доступной и дружелюбной образовательной среды, направленной на развитие ребенка;

оптимизировать систему защиты прав и интересов детей, пострадавших от жестокого обращения, в частности эксплуатации и сексуального насилия, обеспечив охват 100 процентов таких детей необходимой помощью.

Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета составляет в 2018 году - 2,78 млрд гривен, в 2019 году - почти 2,3 млрд гривен, в 2020 году - 2,36 млрд гривен, в 2021 году - 1,3 млрд гривен.

Фото: план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин просят проверить перевозчиков после ДТП с детьми в Беларуси.