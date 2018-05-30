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Уряд затвердив програму реалізації Конвенції ООН про права дитини

НовиниПолітика    30.05.2018 - 12:41
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В Україні активізується державна політика щодо захисту прав дітей

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що виконання програми дозволить:

  • удосконалити державну систему захисту прав та інтересів дітей, в тому числі дітей з інвалідністю, інтегрування їх в соціум;
  • поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей в сім'ях;
  • створити дружнє до дітей середовище в суспільстві у відповідності з міжнародними зобов'язаннями;
  • забезпечити доступ дітей до всіх видів якісної медичної допомоги, починаючи з народження;
  • забезпечити не менш ніж на 95 відсотків імунізацію дітей першого року життя;
  • забезпечити розвиток ефективного, доступного і доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини;
  • оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, постраждалих від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету складає в 2018 році - 2,78 млрд гривень, в 2019 році - майже 2,3 млрд гривень, у 2020 році - 2,36 млрд гривень, у 2021 році - 1,3 млрд гривень.

 

Фото: план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін просять перевірити перевізників після ДТП з дітьми в Білорусі.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, права человека, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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