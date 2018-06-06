Кабмин утвердил положение об омбудсмене в сфере образования

Предполагается, что такой институт обеспечит права на качественное и доступное образование

Кабинет министров Украины на заседании 6 июня утвердил положение об омбудсмене в сфере образования. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что создание института образовательного омбудсмена установит дополнительные гарантии обеспечения права на получение качественного и доступного образования, восстановление нарушенных прав соискателей образования, педагогических и научных работников.

Образовательный омбудсмен является должностным лицом, на которое Кабмином возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования. Он будет назначаться по представлению Минобразования сроком на пять лет. Образовательным омбудсменом сможет стать гражданин Украины, который не менее пяти лет проживает в стране, имеет высшее образование и соответствующий опыт работы в сфере образования.

Фото положение об образовательном омбудсмене

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная рада приняла реформу образования, которая предусматривает введение должности омбудсмена для обеспечения условий реализации права на образование. Такой омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками.