Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин утвердил положение об омбудсмене в сфере образования

НовостиОбщество    06.06.2018 - 12:06
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Предполагается, что такой институт обеспечит права на качественное и доступное образование

Кабинет министров Украины на заседании 6 июня утвердил положение об омбудсмене в сфере образования. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что создание института образовательного омбудсмена установит дополнительные гарантии обеспечения права на получение качественного и доступного образования, восстановление нарушенных прав соискателей образования, педагогических и научных работников.

Образовательный омбудсмен является должностным лицом, на которое Кабмином возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования. Он будет назначаться по представлению Минобразования сроком на пять лет. Образовательным омбудсменом сможет стать гражданин Украины, который не менее пяти лет проживает в стране, имеет высшее образование и соответствующий опыт работы в сфере образования.

 

Фото положение об образовательном омбудсмене

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная рада приняла реформу образования, которая предусматривает введение должности омбудсмена для обеспечения условий реализации права на образование. Такой омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками.

 

Омбудсмен призвает посла Германии усилить давление на Путина для освобождения политзаключенных
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, образование, омбудсмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top