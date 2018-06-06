Кабмін затвердив положення про омбудсмена у сфері освіти

Передбачається, що такий інститут забезпечить права на якісну і доступну освіту

Кабінет міністрів України на засіданні 6 червня затвердив положення про омбудсмена у сфері освіти. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що створення інституту освітнього омбудсмена встановить додаткові гарантії забезпечення права на здобуття якісної і доступної освіти, відновлення порушених прав шукачів освіти, педагогічних та наукових працівників.

Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабміном покладається виконання завдань по захисту прав у сфері освіти. Він буде призначатися за поданням Міносвіти строком на п'ять років. Освітнім омбудсменом зможе стати громадянин України, який не менше п'яти років проживає в країні, має вищу освіту і відповідний досвід роботи у сфері освіти.

Фото положення про освітній омбудсмена

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна рада прийняла реформу освіти, яка передбачає введення посади омбудсмена для забезпечення умов реалізації права на освіту. Такий омбудсмен має право розглядати скарги, подані учнями і студентами, їх батьками, законними представниками, а також педагогами і науковцями.