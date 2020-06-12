Кабмин утвердил план создания новых районов в Украине: список
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Кабинет министров проводит внеочередное заседание
Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Кабинет министров проводит внеочередное заседание.
Такое решение приняли на заседании правительства.
В постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
- АР Крым - 10 районов,
- Винницкая область - 5 районов,
- Волынская область - 4 района
- Днепропетровская область - 6 районов
- Донецкая область - 8 районов
- Житомирская - 4 района
- Закарпатская область - 5 районов
- Запорожская область - 5 районов
- Ивано-Франковская область - 5 районов
- Киевская область - 6 районов
- Кировоградская область - 4 района
- Луганская - 8 районов
- Львовская область - 7 районов
- Николаевская - 4 района
- Одесская - 6 районов
- Полтавская - 4 района
- Ровенская область - 4 района
- Сумская область - 5 районов
- Тернопольская область - 3 района
- Харьковская область - 7 районов
- Херсонская область - 3 района
- Хмельницкая область - 5 районов
- Черкасская область - 4 района
- Черновицкая область - 3 района
- Черниговская область - 4 района.
По формированию ОТГ принято следующее решение:
- В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,
- В Волынской области - 54 т.о.,
- В Днепропетровской области - 86 т.о.,
- В Сумской области - 51 т.о.,
- В Николаевской области - 52 т.о.,
- В Кировоградской области - 49 т.о.,
- В Черкасской области - 67 т.о.,
- В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,
- В Ровенской области - 64 т.о.,
- В Виннициький области - 63 т.о.,
- В Закарпатской области - 64 т.о.,
- В Киевской области - 69 т.о.,
- В Черниговской области - 57 т.о.,
- В Харьковской области - 56 т.о.,
- В Луганской области - 37 т.о.,
- В Одесской области - 91 т.о.,
- В Чернивеський области - 52 т.о.,
- В Запорожской области - 67 т.о.,
- В Херсонской области - 49 т.о.,
- В Тернопольской области - 55 т.о.,
- В Хмельницкой области - 60 т.о.,
- В Донецкой области - 66 т.о.,
- В Житомирской области - 65 т.о.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Напомним, во фракции "Слуга народа" развенчали основные мифы о создании новых районов в Украине.
Ранее сообщалось, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы к июлю.
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Автор: Анастасия Рокитна