Кабмин утвердил план создания новых районов в Украине: список

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабинет министров проводит внеочередное заседание

Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Кабинет министров проводит внеочередное заседание.

Такое решение приняли на заседании правительства.

В постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым - 10 районов,

Винницкая область - 5 районов,

Волынская область - 4 района

Днепропетровская область - 6 районов

Донецкая область - 8 районов

Житомирская - 4 района

Закарпатская область - 5 районов

Запорожская область - 5 районов

Ивано-Франковская область - 5 районов

Киевская область - 6 районов

Кировоградская область - 4 района

Луганская - 8 районов

Львовская область - 7 районов

Николаевская - 4 района

Одесская - 6 районов

Полтавская - 4 района

Ровенская область - 4 района

Сумская область - 5 районов

Тернопольская область - 3 района

Харьковская область - 7 районов

Херсонская область - 3 района

Хмельницкая область - 5 районов

Черкасская область - 4 района

Черновицкая область - 3 района

Черниговская область - 4 района.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,

В Волынской области - 54 т.о.,

В Днепропетровской области - 86 т.о.,

В Сумской области - 51 т.о.,

В Николаевской области - 52 т.о.,

В Кировоградской области - 49 т.о.,

В Черкасской области - 67 т.о.,

В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,

В Ровенской области - 64 т.о.,

В Виннициький области - 63 т.о.,

В Закарпатской области - 64 т.о.,

В Киевской области - 69 т.о.,

В Черниговской области - 57 т.о.,

В Харьковской области - 56 т.о.,

В Луганской области - 37 т.о.,

В Одесской области - 91 т.о.,

В Чернивеський области - 52 т.о.,

В Запорожской области - 67 т.о.,

В Херсонской области - 49 т.о.,

В Тернопольской области - 55 т.о.,

В Хмельницкой области - 60 т.о.,

В Донецкой области - 66 т.о.,

В Житомирской области - 65 т.о.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Напомним, во фракции "Слуга народа" развенчали основные мифы о создании новых районов в Украине.

Ранее сообщалось, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы к июлю.

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Автор: Анастасия Рокитна