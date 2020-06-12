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Кабмін затвердив план утворення нових районів в Україні: список

Новини » Політика     12.06.2020 - 11:15
Кабмін затвердив план утворення нових районів в Україні: список
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів проводить позачергове засідання

Уряд затвердив план створення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Кабінет міністрів проводить позачергове засідання.

Таке рішення прийняли на засіданні уряду.

У постанові передбачається формування такої кількості районів:

  • АР Крим - 10 районів,
  • Вінницька область - 5 районів,
  • Волинська область - 4 райони
  • Дніпропетровська - 6 районів
  • Донецька область - 8 районів
  • Житомирська - 4 райони
  • Закарпатська область - 5 районів
  • Запорізька область - 5 районів
  • Івано-Франківська область - 5 районів
  • Київська область - 6 районів
  • Кіровоградська область - 4 райони
  • Луганська - 8 районів
  • Львівська область - 7 районів
  • Миколаївська - 4 райони
  • Одеська - 6 районів
  • Полтавська - 4 райони
  • Рівненська область - 4 райони
  • Сумська область - 5 районів
  • Тернопільська область - 3 райони
  • Харківська область - 7 районів
  • Херсонська область - 3 райони
  • Хмельницька область - 5 районів
  • Черкаська область - 4 райони
  • Чернівецька область - 3 райони
  • Чернігівська область - 4 райони.

Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:

  • У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,
  • У Волинській області - 54 т.г.,
  • У Дніпропетровській області - 86 т.г.,
  • У Сумській області - 51 т.г,
  • У Миколаївській області - 52 т.г.,
  • У Кіровоградській області - 49 т.г.,
  • У Черкаській області - 67 т.г.,
  • В Івано-Франківській області - 62 т.г.,
  • У Рівненській області - 64 т.г.,
  • У Вінниціькій області - 63 т.г.,
  • У Закарпатській області - 64 т.г.,
  • У Київській області - 69 т.г.,
  • У Чернігівській області - 57 т.г.,
  • У Харківській області - 56 т.г.,
  • У Луганській області - 37 т.г..
  • В Одеській області - 91 т.г.,
  • У Чернівеській області - 52 т.г.,
  • У Запорізькій області - 67 т.г.,
  • У Херсонській області - 49 т.г.,
  • У Тернопільській області - 55 т.г.,
  • У Хмельницькій області - 60 т.г.,
  • У Донецькій області - 66 т.г.,
  • У Житомирській області - 65 т.г.

Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" розвінчали основні міфи щодо утворення нових районів в Україні.

Раніше повідомлялось, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРайонная государственная администрацияОТГ
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