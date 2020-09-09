Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

На очередном заседании Кабинета министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год. Названы главные шаги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил из Плана действий следующие пункты:

Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".

Наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ИТ-отрасли.

Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.

Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.

Создание Фонда развития сельских территорий.

Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.

Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.

Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.

Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).

Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.

Окончательная ликвидация коррупционного монстра Даби и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.

Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.

Разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:

Разработка и представление Кабмином законопроекта об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти и "О Кабинете министров Украины". Речь идет об усовершенствовании организации и порядка функционирования Кабмина и ЦОИВ (Центрального органа исполнительной власти).

Для установления единых требований к нормопроектированию и решения коллизионных вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О нормативно-правовых актах".

Для внедрения современных стандартов подготовки проектов решений и привлечения заинтересованных лиц к их подготовке разработка и представление Кабмином законопроекта "О публичных консультациях".

Для сосредоточения Кабмина и ЦОИВ на реализации ключевых и присущих им функций и прекращения рассмотрения правительством ведомственных, операционных и технических вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении КМУ несвойственных полномочий".

Работа над обновлением регламента Кабмина в соответствии с рекомендациями программы поддержки совершенствования управления и менеджмента SIGMA.

Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие завдиння:

Обновление конкурсных процедур для обеспечения прозрачного отбора на госслужбу, основанной на европейских принципах;

для обеспечения прозрачного отбора на госслужбу, основанной на европейских принципах; Совершенствование законодательства в сфере развития госслужбы и системы оплаты труда с целью обновления процедуры отбора по принципам SIGMA и внедрение прозрачной системы оплаты труда госслужащих. Законопроект должен быть подан в парламент;

с целью обновления процедуры отбора по принципам SIGMA и внедрение прозрачной системы оплаты труда госслужащих. Законопроект должен быть подан в парламент; Введение системы оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы в пилотных государственных органах в рамках реализации Концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих. Соответствующее постановление должно быть принято Кабмином;

Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы, учитывая HRMIS.

Напомним, в Кабмине назвали ТОП-10 новых госуслуг, которые запустят с октября.