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Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

Автор: Анастасия Рокитна

На очередном заседании Кабинета министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год. Названы главные шаги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил из Плана действий следующие пункты:

  • Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".
  • Наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ИТ-отрасли.
  • Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
  • Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.
  • Создание Фонда развития сельских территорий.
  • Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
  • Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.
  • Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
  • Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
  • Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
  • Окончательная ликвидация коррупционного монстра Даби и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.
  • Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.
  • Разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:

Разработка и представление Кабмином законопроекта об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти и "О Кабинете министров Украины". Речь идет об усовершенствовании организации и порядка функционирования Кабмина и ЦОИВ (Центрального органа исполнительной власти).

Для установления единых требований к нормопроектированию и решения коллизионных вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О нормативно-правовых актах".

Для внедрения современных стандартов подготовки проектов решений и привлечения заинтересованных лиц к их подготовке разработка и представление Кабмином законопроекта "О публичных консультациях".

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Для сосредоточения Кабмина и ЦОИВ на реализации ключевых и присущих им функций и прекращения рассмотрения правительством ведомственных, операционных и технических вопросов разработка и представление Кабмином законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении КМУ несвойственных полномочий".

Работа над обновлением регламента Кабмина в соответствии с рекомендациями программы поддержки совершенствования управления и менеджмента SIGMA.

Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие завдиння:

  • Обновление конкурсных процедур для обеспечения прозрачного отбора на госслужбу, основанной на европейских принципах;
  • Совершенствование законодательства в сфере развития госслужбы и системы оплаты труда с целью обновления процедуры отбора по принципам SIGMA и внедрение прозрачной системы оплаты труда госслужащих. Законопроект должен быть подан в парламент;
  • Введение системы оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы в пилотных государственных органах в рамках реализации Концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих. Соответствующее постановление должно быть принято Кабмином;
  • Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы, учитывая HRMIS.

Напомним, в Кабмине назвали ТОП-10 новых госуслуг, которые запустят с октября.

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