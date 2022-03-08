Кабмин утвердил перечень продовольственных товаров для лицензирования экспорта

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

На время военного положения правительство запретило экспорт:

Так, лицензирование необходимо для:

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