Уряд затвердив перелік продовольчих товарів для ліцензування експорту
Фото: уряд затвердив перелік товарів для ліцензування експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Так, ліцензування необхідне для:
- пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);
- кукурудзи;
- м’яса курей свійських;
- яєць курей свійських;
- олії соняшникової.
На час воєнного стану уряд заборонив експорт:
- вівса;
- проса;
- гречки;
- цукру;
- солі;
- жита;
- великої рогатої худоби;
- м’яса та субпродуктів із ВРХ.
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