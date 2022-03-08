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Уряд затвердив перелік продовольчих товарів для ліцензування експорту

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 17:52
Уряд затвердив перелік продовольчих товарів для ліцензування експорту Фото: уряд затвердив перелік товарів для ліцензування експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Так, ліцензування необхідне для:

  • пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);
  • кукурудзи;
  • м’яса курей свійських;
  • яєць курей свійських;
  • олії соняшникової.

На час воєнного стану уряд заборонив експорт:

  • вівса;
  • проса;
  • гречки;
  • цукру;
  • солі;
  • жита;
  • великої рогатої худоби;
  • м’яса та субпродуктів із ВРХ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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