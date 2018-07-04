Кабмін затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які підлягають охороні

Зокрема, до переліку увійшли "Укренерго" та "Енергоатом"

Кабінет міністрів України затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які підлягають відомчій воєнізованій охороні. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, Кабмін прийняв постанову "Про затвердження переліку особливо важливих обʼєктів електроенергетики, у тому числі територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною".

Зокрема, до переліку увійшли НЕК "Укренерго", держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, теплоелектростанції, об'єкти Західної, Південної-Західної, Південної, Центральної, Північної, Дніпровської, Донбаської, Кримської електроенергетичних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив перелік будівель, які не підлягають сертифікації енергоефективності.