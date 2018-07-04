Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які підлягають охороні

НовиниПолітика    04.07.2018 - 13:15
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Зокрема, до переліку увійшли "Укренерго" та "Енергоатом"

Кабінет міністрів України затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які підлягають відомчій воєнізованій охороні. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, Кабмін прийняв постанову "Про затвердження переліку особливо важливих обʼєктів електроенергетики, у тому числі територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною".

Зокрема, до переліку увійшли НЕК "Укренерго", держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, теплоелектростанції, об'єкти Західної, Південної-Західної, Південної, Центральної, Північної, Дніпровської, Донбаської, Кримської електроенергетичних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив перелік будівель, які не підлягають сертифікації енергоефективності.

Кабмін створив Нацфонд досліджень Кабмін затвердив план щодо створення ВАКС
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, охрана  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся