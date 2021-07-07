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Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства

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Украина, Среда 07 июля 2021 17:15
Кабмин утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства Фото: глава Минрегиона Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров утвердил новый порядок присвоения адресов объектам строительства и недвижимости. Соответствующее постановление разработал Минрегион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что после отмены порядка присвоения почтовых адресов, который действовал с 60-70-х, в Украине не было четкой процедуры.

"Учитывая важность этого вопроса как для граждан и органов местного самоуправления, так и для строительного бизнеса, по результатам экспериментального проекта по присвоению адресов Минрегион разработал новый единый порядок", - сказал он.

Это постановление обеспечит присвоение адресов с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Новый порядок регулирует вопросы:

  • перечня реквизитов (составных) адресов объектов строительства, объектов недвижимого имущества с детализацией случаев, когда они применяются или не применяются;
  • необходимых реквизитов для присвоения адреса за пределами населенных пунктов;
  • присвоение адреса отдельным частям дома, которые являются самостоятельными объектами права на недвижимое имущество (квартиры, гаражные боксы, машиноместа, другие жилые и нежилые помещения);
  • порядок нумерации (перенумерации) зданий и квартир;
  • определения перечня объектов, которым присваивается адрес объектов недвижимого имущества.

Напомним, Верховная рада сделала шаг к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, приняв за основу соответствующий законопроект №5655.

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Кабинет Министров Украины строительство
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