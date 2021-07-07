Кабмін затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва
Кабінет міністрів затвердив новий порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна. Відповідну постанову розробив Мінрегіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що після скасування порядку присвоєння поштових адрес, який діяв з 60-70-х, в Україні не було чіткої процедури.
"Враховуючи важливість цього питання як для громадян та органів місцевого самоврядування, так і для будівельного бізнесу, за результатами експериментального проекту з присвоєння адрес Мінрегіон розробив новий єдиний порядок", - сказав він.
Ця постанова забезпечить присвоєння адрес за допомогою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Новий порядок врегульовує питання щодо:
- переліку реквізитів (складових) адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна із деталізацією випадків, коли вони застосовуються чи не застосовуються;
- необхідних реквізитів для присвоєння адреси за межами населених пунктів;
- присвоєння адреси окремим частинам будинку, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартири, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення);
- впорядкування нумерації (перенумерації) будинків та квартир;
- визначення переліку об’єктів, яким не присвоюється адреса об’єктів нерухомого майна.
Нагадаємо, Верховна рада зробила крок до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції, ухваливши за основу відповідний законопроект №5655.