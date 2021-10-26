Кабмин утвердил новое правление "Укрзализныци": кто возглавил компанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЗ .

Согласно постановлению № 1101 от 25 октября 2021 года, главой правления компании назначен Александр Камышин, который до этого руководил УЗ с приставкой и.о. Членами правления назначены Григорий Бойко, Евгений Лященко, Орест Логунов, Александр Перцовский и Роман Черницкий.

Данный состав правления "Укрзализныци" назначен временно, до принятия общим собранием акционеров (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления.

Этим же документом Кабмин прекратил полномочия членов правления "Укрзализныци" Франтишека Буреша и Ивана Юрика и освободил от исполнения обязанностей Ивана Синякова.