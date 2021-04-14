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Кабмин утвердил Нацстратегию безбарьерного пространства и создал Совет безбарьерности

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров утвердил Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Также правительство создало Совет безбарьерности, предложенный первой леди Еленой Зеленской.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Как отмечается, впервые в Украине утверждено рассчитанную на 10 лет государственную стратегию, которая ставит целью создание к 2030 году безбарьерного и инклюзивного пространства.

Документ предполагает не только улучшение доступности инфраструктуры городов и общин, но и поддержку всех граждан, которые испытывают барьеры в образовании, трудоустройстве, открытии своего дела, получении услуг, доступе к информации и других сферах жизни.

"Для меня важно, что Кабмин утвердил первую Нацстратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Мне кажется, сейчас она очень актуальна. В обществе сформировался запрос на безбарьерность, и только системные действия способны разрушать барьеры в обществе. Стратегия - это первый, но важный шаг", - отметила Елена Зеленская.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что стратегия является важным документом на пути к актуализации темы безбарьерности на уровне органов государственной власти.

"Безбарьерность как новая общественная норма - это мостик, который еще крепче объединяет Украину с прогрессивными европейскими странами, где принцип равных прав и возможностей стоит в основе всех государственных решений", - отметил Шмыгаль.

В то же время Совет безбарьерности будет осуществлять мониторинг выполнения предусмотренных мероприятий Нацстратегии, способствовать разработке и реализации программ, отчитываться о выполнении целевых показателей, а также готовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и повышению эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам создания безбарьерного пространства.

В состав Совета безбарьерности при Кабинете министров войдут представители правительства, международных организаций, общественные деятели, отраслевые эксперты.

Напомним, разработка стратегии проходила в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской и выполнения указа президента Украины.

Над ее созданием работала межведомственная рабочая группа Кабмина с привлечением экспертного сообщества, профильных общественных организаций, бизнес-ассоциаций и научных работников.

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