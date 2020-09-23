ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил деньги

Киев, Среда 23 сентября 2020 14:44
Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил деньги
Фото: призыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всего призыву подлежат 13 570 человек

Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - декабре 2020 года". На эти цели потратят 65,2 млн грн в пределах бюджетных расходов.

Решение принято на заседании правительства 23 сентября.

Согласно решению, призыву подлежат:

  • В Вооруженные силы - 7 500 человек,
  • В Госспецтрансслужбу - 600 человек,
  • В Национальную гвардию - 4 970 человек,
  • В Госпогранслужбу - 500 человек.

Согласно информации, озвученной на заседании Кабмина, показатели призыва сокращены по сравнению предыдущими расчетами на 1,5 тыс. человек. На службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва. При этом призыв граждан в возрасте 18-19 будет проводиться по их желанию.

Кабмин также распорядился Министерству внутренних дел (Национальной гвардии, Администрации Государственной пограничной службы, Администрации Государственной специальной службы транспорта) до 3 октября 2020 года перечислить Министерству обороны средства за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта, в сумме 2 517 603,2 гривны, 253 280 гривен и 303 936 гривен соответственно

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

Отметим, что весенний призыв закончился в июле через COVID-19. Всего призвали 16,5 тысяч украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Кабинет Министров УкраиныармияПризыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь