Кабмин усилит контроль за соблюдением карантина

Кабинет министров Украины усилит контроль за соблюдением карантина. В правительстве обещают действовать жестче для безопасности украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что местные власти, которая призваны усиливать карантин, в некоторых случаях просто решили закрывать глаза на эти угрозы.

"Правительство - мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Так же должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал глава Кабмина.

Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19 и добавил, что граждане легкомысленно относятся к карантину.

Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса.