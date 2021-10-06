UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин урегулировал прохождение детектора лжи для работы в ГБР: что изменилось

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины урегулировал прохождение детектора лжи для работы в Государственном бюро расследований. Теперь конкурсная комиссия сможет запрашивать результаты исследования на полиграфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Сообщается, что принятыми изменениями уточняется содержание отдельных норм порядка, в частности, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования кандидатов на должности в ГБР по инициативе конкурсных комиссий.

"Это позволит конкурсным комиссиям инициировать проведение психофизиологического исследования, а также использовать результаты при проведении собеседования как информации вероятного характера, которая способствует оценке кандидатов на должности в Государственном бюро расследований", - говорится в пояснительной записке.

Фото: изменения в порядке прохождения полиграфа

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныГБР