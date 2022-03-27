Кабмин упростил ввоз в Украину радиостанций, квадрокоптеров и тепловизов для ВСУ

Кабинет министров внес изменения в порядок пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения. Товары для нужд ВСУ могут оформляться по отдельному порядку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 марта 2022 г. 362.
Список товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины:
Согласно документу, пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи осуществляется при условии представления в таможенные органы гарантийного письма конечного пользователя товаров.
Письмо оформляется конечным пользователем товаров гуманитарной помощи, которым является орган военного управления, определенный Министерством обороны, правоохранительный орган, другое военное формирование, созданное в соответствии с законом, или другой субъект, осуществляющий борьбу с терроризмом.
Указанные товары подлежат взятию в установленном порядке на учет в Вооруженных силах, правоохранительных органах, других военных формированиях, осуществляющих борьбу с терроризмом.
Кроме того, в список гуманитарной помощи включены средства индивидуальной защиты (каски, бронежилеты).
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