Кабмин упростил ввоз в Украину радиостанций, квадрокоптеров и тепловизов для ВСУ

Список товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины:

Пластины для бронежилетов

Переносные радиостанции негражданского назначения

Беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) негражданского назначения

Бинокли, моноочки и другие оптические трубы, магниферы (увеличители) негражданского назначения

Прицелы коллиматорные, оптические прицелы негражданского назначения

Тепловизоры, приборы ночного видения

Согласно документу, пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи осуществляется при условии представления в таможенные органы гарантийного письма конечного пользователя товаров.

Письмо оформляется конечным пользователем товаров гуманитарной помощи, которым является орган военного управления, определенный Министерством обороны, правоохранительный орган, другое военное формирование, созданное в соответствии с законом, или другой субъект, осуществляющий борьбу с терроризмом.

Указанные товары подлежат взятию в установленном порядке на учет в Вооруженных силах, правоохранительных органах, других военных формированиях, осуществляющих борьбу с терроризмом.

Кроме того, в список гуманитарной помощи включены средства индивидуальной защиты (каски, бронежилеты).