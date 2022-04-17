Кабмин упростил регистрацию лекарственных средств во время войны

Кабинет министров Украины внес ряд изменений в процедуры государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств и их оборота на период действия военного положения. Изменения смягчат регуляторную нагрузку на фармацевтический рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

"Принятые изменения смягчат регуляторная нагрузка на субъекты фармацевтического рынка и дадут возможность использовать все доступные возможности для поставки и производства лекарственных средств, а также будут способствовать оперативному наполнению рынка и обеспечению необходимыми лекарственными средствами всего населения Украины и лечебно-профилактических учреждений необходимыми препаратами с сохранением их качества, эффективности и безопасности", - говорится в сообщении.

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