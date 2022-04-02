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Кабмин упростил импорт овощей, фруктов, чая, кофе и семян

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Украина, Суббота 02 апреля 2022 17:52
Кабмин упростил импорт овощей, фруктов, чая, кофе и семян Фото: продовольственные товары будет импортировать проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров для обеспечения продовольственной безопасности упростил импорт продовольственных товаров. Это касается овощей, фруктов, чая, кофе и семян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Постановлением предусмотрено упрощении фитосанитарного контроля импорта товаров, относящихся к группам 07 - 12 согласно УКТ ВЭД, путем проведения исключительно инспектирования без отбора образцов и фитосанитарной экспертизы (анализов).

В эти группы входят:

  • Группа 07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни
  • Группа 08 съедобные плоды и орехи;
  • Группа 09 кофе, чай, мате или парагвайский чай, пряности
  • Группа 10 зерновые культуры
  • Группа 11 продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
  • Группа 12 семян и плоды масличных растений; другие семена, плоды и зерна; технические или лекарственные растения; солома и фураж

Постановлением также предусмотрена отмена обязательности перемещения по территории Украины импорта, в т.ч. семян, в сопровождении карантинного сертификата.

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