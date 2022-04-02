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Уряд спростив імпорт овочів, фруктів, чаю, кави та насіння

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Україна, Субота 02 квітня 2022 17:52
Уряд спростив імпорт овочів, фруктів, чаю, кави та насіння Фото: продовольчі товари буде імпортувати простіше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів для забезпечення продовольчої безпеки спростив імпорт продовольчих товарів. Це стосується овочів, фруктів, чаю, кави та насіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Постановою передбачено спрощення фітосанітарного контролю імпорту товарів, які належать до груп 07- 12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).

До цих груп входять:

  • Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
  • Група 08 Їстівні плоди та горіхи;
  • Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощі
  • Група 10 Зернові культури
  • Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
  • Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

Постановою також передбачено скасування обов’язковості переміщення територією України імпорту, у т. ч. насіння, у супроводі карантинного сертифіката.

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