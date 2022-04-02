Уряд спростив імпорт овочів, фруктів, чаю, кави та насіння
Кабінет міністрів для забезпечення продовольчої безпеки спростив імпорт продовольчих товарів. Це стосується овочів, фруктів, чаю, кави та насіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Постановою передбачено спрощення фітосанітарного контролю імпорту товарів, які належать до груп 07- 12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).
До цих груп входять:
- Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
- Група 08 Їстівні плоди та горіхи;
- Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощі
- Група 10 Зернові культури
- Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
- Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж
Постановою також передбачено скасування обов’язковості переміщення територією України імпорту, у т. ч. насіння, у супроводі карантинного сертифіката.
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