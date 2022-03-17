Кабмин упростил доступ сельхозпроизводителей к топливу

Относительно горючего

"Разрешен ввод в оборот бензина и дизельного топлива экологических классов Евро3 и Евро4. Упрощено прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов. Благодаря этому будет привлечен дополнительный ресурс топлива для нужд с/х производителей", - сообщил министр.

По его словам, кроме того, сегодня президент Украины подпишет закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20 % до 7 % (№ 7137-д).

Относительно пестицидов и агрохимикатов

По словам Лещенко, правительство упростило условия их перевозки автомобильным транспортом. Продлен также срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами. Эта норма распространяется на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

"Упрощается исключительно процесс получения лицензии - все вопросы безопасности транспортировки и качества пестицидов и удобрений будут соблюдены на должном уровне", - сказал министр.