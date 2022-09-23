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Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житлових субсидій біженців, які виїхали за кордон

Фото: біженці продовжать отримувати субсидії в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон. Водночас уряд уточнив, що ця норма не буде діяти "протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування". При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також призначатиме субсидії та пільги.

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Субсидії в УкраїніКабінет Міністрів України