Кабмин в течение полугода не планирует менять бюджет

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сокращение доходов и расходов произошло еще в апреле

Кабинет министров Украины в течение двух ближайших кварталов не планирует вносить изменения в государственный бюджет. Необходимые изменения уже внесены в апреле.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Секвестр бюджета не предусматривается. Поскольку были приняты изменения в бюджет, было осуществлено перераспределение. Переброшены средства на фонд борьбы с ковидом", - сказал он.

Как отметил премьер, по определенным статьям секвестр уже состоялся.

"В ближайшие два квартала не ведем разговор о пересмотре бюджета", - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что общий дефицит бюджета на год - почти 300 млрд грн.

"У нас действительно есть утвержденный с нашими партнерами объем дефицита госбюджета - не более 7,5%", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за май 2020 года составили 73 378,0 млн грн. Это на 30 778,5 млн грн (29,6%) меньше, чем в мае 2020 года.

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Автор: Александр Белоус