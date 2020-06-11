Уряд протягом півроку не планує змінювати бюджет

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скорочення доходів та видатків відбулося ще в квітні

Кабінет міністрів України протягом двох найближчих кварталів не планує вносити зміни до державного бюджету. Необхідні зміни вже внесені у квітні.

Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Секвестр бюджету не передбачається. Оскільки були прийняті зміни в бюджеті, було здійснено перерозподіл. Перекинуті кошти на фонд боротьби з ковідом", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, за певними статтями секвестр вже відбувся.

"В найближчі два квартали не ведемо розмову про перегляд бюджету", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що загальний дефіцит бюджету на рік - майже 300 млрд грн.

"У нас дійсно є затверджений з нашими партнерами обсяг дефіциту держбюджету - не більше 7,5%", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за травень 2020 року склали 73 378,0 млн грн.

Це на 30 млн 778,5 грн (29,6%) менше, ніж у травні 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус