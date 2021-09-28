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Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сделал заявление о тарифах в Украине. По его словам, суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра.

Немчинов заявил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

"Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений",- отметил министр.

Сейчас компания "Нафтогаз", которая является поставщиком последней надежды, предлагает своим потребителям следующие годовые тарифы на газ:

  • 7,96 гривен за кубометр - для бытовых потребителей;
  • 7,42 гривен за кубометр на первый год - для предприятий теплокоммунэнерго.

Напомним, поставщики повысили цены на газ для населения на октябрь. Один из поставщиков продает газ по 30,50 гривен за кубометр.

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Кабинет Министров УкраиныОлег НемчиновТарифы