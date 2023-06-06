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Кабмін створив штаб по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України створив спецкомісію, яка буде займатися ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. Керівником призначено главу МВС Ігоря Клименка.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, у штаб також увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

"Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1500 будинків підтоплено. Ми розгорнули в Херсоні три евакуаційні пункти. Залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація продовжується", - розповів Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські окупанти вчинили новий теракт проти України. РФ за допомогою мін підірвала Каховську ГЕС. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в нібито обстрілі дамби, проте українські чиновники спростували подібні фейки.

Внаслідок російської атаки у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів. З самого ранку в області відбувається евакуація місцевих мешканців.

Детальніше про ситуацію в Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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