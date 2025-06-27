Кабмін спростив визнання шкільних оцінок дітей, які навчаються за кордоном

Документ передбачає створення офіційного реєстру українських освітніх осередків за кордоном, які пройдуть верифікацію. Після цього результати навчання, здобуті в таких осередках, офіційно визнаватимуть в Україні без додаткового оцінювання.

За даними МОН, якщо дитина навчалася в іноземному навчальному закладі і має документи з оцінками, українська школа має автоматично прийняти ці результати з перезарахуванням за шкалою, затвердженою Міністерством.

Результати неформальної освіти можуть визнаватися або через загальне оцінювання, або за результатами перезарахування оцінок із українознавчих предметів, якщо освітній осередок зареєстрований у відповідному реєстрі.

Подати заявку на внесення до реєстру освітніх осередків можна буде з осені 2025 року через сайт МОН. Алгоритм подачі та критерії визнання оприлюднять додатково.