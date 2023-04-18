Кабмін спростив подачу документів на допомогу при народженні дитини. Що змінилось

Відтепер жінки, які через війну вимушені були залишити Україну та народжувати за кордоном, зможуть онлайн подати документи на отримання допомоги.

"До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення", - сказано в повідомленні.

Документи зможе направляти один з батьків до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

"Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток", - заявили в Кабміні.