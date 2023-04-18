UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін спростив подачу документів на допомогу при народженні дитини. Що змінилось

Фото: Кабмін спростив подачу документів на допомогу при народженні дитини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці, у яких під час тимчасового перебування за кордоном, з'явилась дитина, зможуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.

Відтепер жінки, які через війну вимушені були залишити Україну та народжувати за кордоном, зможуть онлайн подати документи на отримання допомоги.

"До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення", - сказано в повідомленні.

Документи зможе направляти один з батьків до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

"Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток", - заявили в Кабміні.

Нагадаємо, через посилення бойових дій Авдіївку віднесли до "червоної зони". Доступ до міста закрили для цивільних, волонтерів та журналістів.

Влада заявила, що буде примусово евакуювати неповнолітніх, тому місцеві жителі переховували дітей. Минулого тижня з Авдіївки вивезли ще одну сім'ю з двома маленькими дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиБіженці